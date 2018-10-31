Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства

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В 2018 году администрация главы государства отказалась от организации массовых политических мероприятий в День народного единства в столице. Об этом пишет РБК, ссылаясь на трех близких к Кремлю собеседников. Впервые за последние несколько лет 4 ноября в Москве не пройдет ни шествия, ни митинга-концерта.

Отмечается, что традиция проведения массовых политических мероприятий в честь 4 ноября появилась с 2014 года после присоединения Крыма к РФ. Заявки на организацию мероприятий подавала Общественная палата.

В 2014 году в шествии по Тверской участвовали единороссы, представители профсоюзов, а также лидеры оппозиционных думских фракций, пишет издание. В конце шествия прошел митинг-концерт. В 2015 году шествие на Тверской завершилось митингом-концертом в Театральном проезде. По неофициальным данным, мероприятие посетили около 85 тысяч человек. В 2016 году число участников шествия и митинга-концерта составило 80 тысяч человек, а в прошлом году концерт посетили уже около 130 тысяч человек. Шествие тогда отменили.

"У людей не было сложившегося понимания, что празднуется. Поэтому с 2017 года начали формировать традицию праздника многонационального народа России — праздника единства национальностей", — пояснил изданию смену формата другой источник, близкий к Кремлю. Он отметил, что второй год подряд 4 ноября — это "череда фестивалей национальных видов спорта, литературы, искусств, кухонь, костюмов, традиций и обрядов".

Источник отметил, что в каждом федеральном округе проводится свой фестиваль, "а все вместе это складывается в новую традицию празднования Дня народного единства". Он добавил, что в столице пройдут несколько фестивалей национальностей, а основными площадками станут ВДНХ и Театральная площадь.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев подтвердил, что в текущем году она не подавала заявку ни на шествие, ни на митинг-концерт. "Мы решили сконцентрироваться на проведении форума "Сообщество", который пройдет 2–3 ноября. В этом году он посвящен майскому указу президента, у нас идет глубокая подготовка к его работе. Совместить и то, и другое было бы непросто", — добавил секретарь.