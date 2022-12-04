Кремль посоветовал госкорпорациям отказаться от больших расходов на новогодние праздники

Региональным властям порекомендовали поздравлять с праздником семьи участников СВО

4 декабря 2022, 20:33, Илья Звягинцев

Администрация президента подготовила для госкорпораций и региональных властей рекомендации по подготовке к Новому году. Об этом сообщает РБК.

В рекомендациях подчеркивается, что в организации праздника для детей ограничения нежелательны. Власти советуют проводить ёлки в традиционном формате, но при этом упомянуть «героизм защитников Отечества».

Госкорпорациям порекомендовали отказаться от больших затрат на праздники, потому что у населения существует соответствующий запрос.

Регионам и муниципалитетам предлагается поздравлять с Новым годом семьи участников СВО с детьми.

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