Кремль посоветовал госкорпорациям отказаться от больших расходов на новогодние праздники
Региональным властям порекомендовали поздравлять с праздником семьи участников СВО
4 декабря 2022, 20:33, Илья Звягинцев
Администрация президента подготовила для госкорпораций и региональных властей рекомендации по подготовке к Новому году. Об этом сообщает РБК.
В рекомендациях подчеркивается, что в организации праздника для детей ограничения нежелательны. Власти советуют проводить ёлки в традиционном формате, но при этом упомянуть «героизм защитников Отечества».
Госкорпорациям порекомендовали отказаться от больших затрат на праздники, потому что у населения существует соответствующий запрос.
Регионам и муниципалитетам предлагается поздравлять с Новым годом семьи участников СВО с детьми.
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