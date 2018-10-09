Кремль прокомментировал драку с участием футболистов Кокорина и Мамаева

Фото: storage.kun.uz

В Кремле обратили внимание на драку с участием футболистов "Краснодара" и "Зенита" Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Новости

Происшествия Тяжкие телесные: Кокорина и Мамаева подозревают в еще одном избиении

"Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы", - рассказал представитель Кремля, добавив, что в данной ситуации необходимо "абстрагироваться от эмоций, <...> от того, кто футболисты, а кто не футболисты". Песков отметил, что на месте было много свидетелей и видеозапись, поэтому правоохранители без проблем выяснят обстоятельства данного дела.

Напомним, информация о драке с участием футболистов появилась накануне, 8 октября. Сообщалось, что Мамаев и Кокорин избили главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в одном из московских кафе.

Минпромторг в тот же день подтвердил госпитализацию Пака и Гайсина, добавив, что они обратились с заявлением в полицию. УМВД по Москве возбудило уголовное дело по статье "Побои".

Также позднее появилась информация, что оба футболиста ранее избили водителя телеведущей Первого канала.