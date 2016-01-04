Крупная коммунальная авария в Новосибирске лишила тепла 6 тыс. горожан

В Заельцовском районе Новосибирска произошла крупная коммунальная авария: прорыв теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Отмечается, что авария произошла в понедельник, 4 декабря, в 7:10 (мск). В результате без тепла остались 35 многоквартирных домов, в которых проживают более шести тысяч человек, и три социальных объекта: больница, детский сад и Новосибирский медколледж.

К ликвидации привлекли 20 человек и девять единиц техники от МЧС и тепловых сетей.

"Российская газета" добавляет, что мэрия Новосибирска подготовила четыре пункта временного размещения жильцов в том случае, если устранение последствий прорыва затянется. В домах в зоне ЧП температура пока держится на уровне 17-18 градусах тепла, уточняет ТАСС. Также говорится, что запуск системы, ориентировочно, должен был начаться в 15:00 (мск).