Крупнейшие социальные сети могут ввести зарплату для популярных блогеров

Об этом сообщила вице-президент по глобальным маркетинговым решениям Facebook Кэролин Эверсон. Речь идет о новостных и спортивных изданиях, знаменитых людях и другом популярном контенте. Социальные сети заинтересованы в том, чтобы создатели этой информации получали вознаграждение за ее тиражирование на платформе.

"Контент очень важен для нас. Мы хотим стать глобальной платформой для его распространения и для этого пытаемся найти различные способы, чтобы помочь блогерам монетизировать контент. Мы также рассматриваем модели разделения доходов", – говорит Эверсон.

По информации операционного директора Instagram Марне Левина, в настоящее время на платформе находится более 200 тыс. рекламодателей.