Крупнейший онлайн-баттл пройдет среди юных иллюстраторов России

Ведущий телекоммуникационный оператор в России компания МТС совместно с редакцией #эксмодетство издательства "ЭКСМО" объявили о запуске масштабной конкурсно-образовательной программы по художественному направлению для детей из регионов России. Юные победители творческо-благотворительного проекта МТС "Поколение М" получат уникальную возможность стать профессиональными иллюстраторами серии книг русских классиков, средства от продажи которой будут направлены на срочные детские операции.

На онлайн-площадке "Поколения М" дети от 11 до 18 лет из любого региона России могут стать учениками опытных иллюстраторов, которые в формате видеоуроков поделятся тонкостями создания рисунков для публикации в художественной литературе. В качестве наставников выступят профессиональные художники: Игорь Панков, Юлия Школьник, Марина Литвинова, Юлия Устинова, Татьяна Ляхович, Сона Адалян, которые специализируются на создании иллюстраций для детских книг.

Чтобы побороться за победу во всероссийском творческом состязании, участникам необходимо загрузить на сайт pokolenie.mts.ru собственный пейзаж. Творческая команда проекта выберет лучшие работы, которые станут иллюстрациями к стихотворениям Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина и Сергея Есенина на страницах поэтических сборников. Работы победителей конкурса появятся на обложках этих книг.

"Применяя передовые механики и digital-инструменты в социальной сфере, мы даем возможность талантливым детям, независимо от места их проживания и социального статуса родителей, реализовать себя и сделать важные шаги к будущей профессии. "Поколение М" уже стало творческим трамплином для 240 ребят из 60 регионов страны, для которых победа в проекте открыла двери в лучшие вузы столицы, позволила пройти стажировки на ведущих киностудиях, выйти на большую сцену и многое другое. В новом сезоне проекта мы открываем детям еще одну невероятную возможность – стать настоящим иллюстратором уже в таком юном возрасте", — рассказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта "Поколение М" Екатерина Филатова.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения "Поколения М" и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении. Все средства, вырученные с продажи серии книг, будут перечислены в фонд "Центр гуманитарных программ" на срочные детские операции.

Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в "ВКонтакте" и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу "Поколения М" входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля "Непоседы" Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за лайки и репосты в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. В рамках "Поколения М" собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям.