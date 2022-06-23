Крупные российские ретейлеры начали продавать технику по параллельном импорту

«Связной» первым из крупных российских ретейлеров начал продавать технику, ввозимую в страну по параллельному импорту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент в продажу пойдут смартфоны Samsung и iPhone, а также игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

По предварительным данным, товары станут на 10-20% дороже, чем до начала спецоперации.

Компания будет предоставлять гарантию на продукцию, ввозимую в Россию, а вопросы о возврате техники лягут на плечи ретейлера.

Представители «Связного» отметили, что они увеличили свой ассортимент на 100 позиций.