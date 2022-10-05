Крупный пожар в нежилом здании произошел в центре Барнаула

Пожар произошёл в неэксплуатируемом двухэтажном здании на улице Молодёжной в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожарные локализовали возгорание на площади около 100 квадратных метров.

Пострадавших на месте происшествия нет, открытое горение ликвидировано. В тушении задействовано 10 человек личного состава, три единицы техники.

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Напомним, что утром 5 октября в Барнауле загорелся автобус маршрута № 35. Инцидент произошёл неподалёку от остановки «Крытый рынок».