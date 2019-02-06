Крутое сочетание: горячий мексиканский суп от Софи для сибирских морозов

Когда устанете от привычных домашних супчиков и захотите сменить их чем-то новым, ярким, но в то же время легким в приготовлении, просто открывайте этот рецепт и готовьте, – советует наш эксперт София Корнишина. Думаем, что в сибирские морозы этот суп согреет вашу душу, так как мексиканское блюдо со сладкой кукурузой, солоноватым мягким сыром и легкой остринкой – ну очень крутое сочетание в одной тарелке.

Мексиканский суп

Что потребуется?

1 куриное филе

1 средний початок кукурузы (свежесваренной или вакуумированной)

1/2 луковицы репчатой

2 зубчика чеснока

1/2 перчика чили

щепотка соли

1 ст. л. паприки

2 ст. л. оливкового масла

сыр Фета 1 упаковка (или брынза) ~100 г

Как готовить?

1. Для начала приготовим куриный бульон. На 1,7 литра воды (200 мл точно испарится) 1 куриное филе. Варим на среднем огне 25-30 минут, снимая пенку. Курицу вынимаем и нарезаем на мелкие кубики. Бульон процеживаем через сито, при необходимости.

2. Кукурузу подрумяниваем на сухой сковороде в течение нескольких минут (сковорода-гриль идеальна для аппетитных рельефов) и срезаем с початка, оставляя крупные кусочки.

3. В кастрюлю вливаем оливковое масло, и когда оно нагреется, добавляем мелко нарезанный лук, пассируем на огне чуть выше среднего 1 минуту. Затем одновременно добавляем мелко нарезанные чеснок и перец чили и пассируем еще 1-2 минуты – до прозрачности лука и чеснока. Ароматы на кухне стоят невероятные, правда?

4. Далее всыпаем молотую паприку и быстро все хорошо перемешиваем. На данном этапе вливаем бульон и нарезанную курицу. Ждем, когда бульон закипит и добавляем кукурузу. Убираем с огня, разливаем по тарелкам и добавляем сыр некрупными кубиками. Можно немного взбрызнуть соком лимона.

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.