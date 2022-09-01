«Крылатые качели»: Билан посвятил новый клип погибшим детям в Донбассе
Певец сделал кавер на знаменитую советскую песню о беззаботном детстве и надеждах на будущее
1 сентября 2022, 19:05
Музыкант Дима Билан выпустил кавер на песню «Крылатые качели» и снял клип о погибших школьниках Донбасса. Видео опубликовано в социальных сетях певца.
В ролике использовались реальные фотографии сотни мальчиков и девочек, которые погибли под обстрелами и больше уже никогда не пойдут в школу. В конце клипа перечислены имена погибших детей.
Напомним, что, по подсчетам властей ДНР, за время конфликта на территории республики под украинскими обстрелами погибло 130 детей, ещё 515 получили ранения.
27 июля в регионе отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
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