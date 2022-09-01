«Крылатые качели»: Билан посвятил новый клип погибшим детям в Донбассе

Музыкант Дима Билан выпустил кавер на песню «Крылатые качели» и снял клип о погибших школьниках Донбасса. Видео опубликовано в социальных сетях певца.

В ролике использовались реальные фотографии сотни мальчиков и девочек, которые погибли под обстрелами и больше уже никогда не пойдут в школу. В конце клипа перечислены имена погибших детей.

Напомним, что, по подсчетам властей ДНР, за время конфликта на территории республики под украинскими обстрелами погибло 130 детей, ещё 515 получили ранения.

27 июля в регионе отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.