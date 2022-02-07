Ксения Собчак осуществила мечту женщины, которая выжила в смертельном ДТП в Сочи

Ксения Собчак исполнила мечту женщины, выжившей в смертельном ДТП в Сочи. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instgaram.

По словам Собчак, она встретилась с пострадавшей сразу после выписки из больницы. Тогда они и поговорили о том, чем ведущая может ей помочь.

Женщина призналась, что всегда хотела иметь собственную фотостудию.

Собчак написала, что создание проекта и самой студии заняло несколько месяцев, но теперь она полностью готова.

Напомним, авария произошла 9 октября 2021 года. Водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, выскочил на “встречку” из-за автобуса и столкнулся с легковой машиной.

В результате аварии 35-летняя женщина погибла, а водитель и ещё одна пассажирка иномарки попали в больницу.