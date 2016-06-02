Кто и как будет выбирать имя для медвежонка в барнаульском зоопарке?

Имя медвежонку еще не выбрали. Во-первых, до недавнего времени никто не знал, мальчик это или девочка, во-вторых, имена зверятам в зоопарке выбирают определенным способом.

По старой доброй традиции придумывать имя будут посетители зоопарка. Рядом с клеткой, где обитает маленький найденыш, поставят коробку, куда люди смогут сбрасывать свои предложения. Лучший или самый популярный вариант станет именем для косолапого. Напомним, медведя привезли в Барнаул из Солонешенского района края.

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Общество Наш ласковый мишка. Почему медвежонка-сироту не оставили в дикой природе?

Малышу четыре месяца. Косолапый хорошо перенес поездку, чувствует себя удовлетворительно. Малыша кормят молочными продуктами, но уже в ближайшее время его переведут на полноценный рацион.

Пока что мишка находится на карантине. Администрация зоопарка будет искать деньги и спонсоров, чтобы построить новому обитателю полноценный вольер.



