Кто и как оказывал бесплатную юрпомощь населению Алтайского края в первой половине 2022 года
В большинстве случаев это были различные консультации — в устной и письменной форме
Управление Минюста России по Алтайскому краю провело мониторинг деятельности участников государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи за I полугодие 2022 года. Краткие итоги наблюдения представили в ведомстве.
Участниками госсистемы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае являются: органы исполнительной власти
и подведомственные им учреждения; многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг; региональный Уполномоченный по правам человека, региональный Уполномоченный по правам ребенка; адвокаты и нотариусы.
Бесплатную юридическую помощь преимущественно оказывают в виде правового консультирования в устной и письменной форме. Так, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае за период с января по июнь 2022 года оказана бесплатная юридическая помощь по 28697 обращениям граждан,
по которым даны 19589 устных консультаций и 9108 консультирований в письменной форме.
По сведениям, представленным управлением юстиции Алтайского края, органами исполнительной власти региона бесплатная юридическая помощь оказана по 45743 обращениям, по которым даны 41262 устные консультации, 4478 консультирований в письменной форме, составлено три документа правового характера. Для сравнения, нотариусами края оказано 9546 консультаций.
На территории края действуют три юридические клиники, созданные на базе образовательных вузов. В работе юрклиник принимают участие студенты под контролем преподавателей. Юридическая помощь оказывается в форме устных и письменных консультаций, составления исковых заявлений, ходатайств, жалоб, составления других документов, представления интересов граждан в суде.
Перечень затрагиваемых вопросов — социальное и пенсионное обеспечение, трудовое, семейное, жилищное, наследственное, гражданское право, исполнительные производства, обжалование действий и решений должностных лиц и т. п.
Кроме того, в Алтайском крае функционируют пять негосударственных центров бесплатной юридической помощи. В том числе при региональной Адвокатской палате, Алтайской краевой нотариальной палате, НО «Коллегия адвокатов Алтайского края «Власовы и компаньоны», общественной организации потребителей коммунальных услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления», общественной организации родителей детей-инвалидов
и инвалидов детства «Незабудка».