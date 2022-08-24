Кто такой Евгений Ройзман и за что его задержала полиция?

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по уголовному делу. Силовики пришли к нему домой утром 24 августа. Amic.ru объясняет, чем знаменит Ройзман и в чём подозревают политика.

Новости

Происшествия Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации армии России

Кто такой Евгений Ройзман?

Евгений Ройзман — это оппозиционный российский политик либеральных взглядов. С 2013 по 2018 год он был мэром Екатеринбурга и председателем Екатеринбургской городской Думы. С 2003-го по 2007-й являлся депутатом Государственной Думы IV созыва. За свою политическую карьеру оппозиционер входил в «Российскую партию жизни» (с 2005 по 2006 год), в «Справедливую Россию» (с 2006 по 2007), в «Правое дело» (в 2011 году) и в «Гражданскую платформу» (с 2012-го по 2015-й).

Евгений Ройзман — член Российской академии художеств, поэт, член Союза писателей России, выпускал книги своих стихов и рассказов. Кроме того, экс-мэр занимается и предпринимательской деятельностью — он совладелец и основатель фирмы «Ювелирный дом», которая торгует ювелирными изделиями и производит их.

Политик известен и своей социальной работой. Он создал организацию, помогающую детским домам в Свердловской области, основал частный музей «Невьянская икона», где собраны работы Невьянской школы старообрядческой иконописи. В 1999 году Ройзман основал фонд «Город без наркотиков», который занимается борьбой с наркоторговлей в Екатеринбурге и окрестностях.

В чём подозревают Ройзмана?

Как пишет ТАСС, полиция задержала Евгения Ройзмана по уголовному делу о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ). По ней виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

При этом экс-мэра Екатеринбурга уже три раза штрафовали за дискредитацию ВС РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей. При этом по закону после трёх административных дел за последующее нарушение в отношении виновника заводят уголовное дело.

Сейчас в музее Ройзмана «Невьянская икона» идут обыски, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что Ройзман не раз негативно высказывался о действиях российской армии на Украине и является последовательным противником спецоперации. Кроме статьи о дискредитации ВС РФ, Ройзмана в мае 2022 года штрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти.

Новости

Общество Кто такой Александр Дугин и кто взорвал автомобиль с его дочерью?