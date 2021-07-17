Кубинская вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм COVID-19
В испытаниях принял участие почти миллион человек
17 июля 2021, 17:54, Илья Звягинцев
Вакцина кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB под названием Abdala показала 100-процентную эффективность во время третьей фазы испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Действие вакцины касается тяжёлого течения заболевания и летального исхода. В 92,28% случаев, как следует из публикации, препарат прекратил симптомы COVID-19.
Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцину при экстренном использовании.
Сообщается, что в испытаниях принял участие около миллиона человек.
Ранее Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса. Министерства должны доложить об итогах до 21 июля.
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