Кубинская вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм COVID-19

Вакцина кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB под названием Abdala показала 100-процентную эффективность во время третьей фазы испытаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие вакцины касается тяжёлого течения заболевания и летального исхода. В 92,28% случаев, как следует из публикации, препарат прекратил симптомы COVID-19.

Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцину при экстренном использовании.

Сообщается, что в испытаниях принял участие около миллиона человек.

Ранее Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса. Министерства должны доложить об итогах до 21 июля.