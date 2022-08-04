«Кучуксульфат», отошедший государству, второй раз за 10 дней сменил гендиректора

2 августа внеочередное собрание акционеров «Кучуксульфата» приняло решение назначить новым гендиректором предприятия Альберта Худайбирдина. Об этом со ссылкой на документ, подписанный замруководителя Росимущества Алексеем Павловым, сообщает «Толк».

До этого «Кучуксульфатом» был прислан руководить выходец из Воронежской области Павел Крючков. Он пробыл во главе предприятия менее двух недель: согласно данным ЕГРЮЛ, его назначили 21 июля. Крючков пришёл на должность гендиректора после Дмитрия Горюнова, который покинул пост вслед за тем, как «Кучуксульфат» перешёл в собственность государства.

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Общество Экс-депутат и бизнесмен-универсал. Кто такой Павел Крючков, ставший новым гендиректором «Кучуксульфата»

Интересно, что в начале недели Павел Крючков встретился с министром промышленности Алтайского края Вячеславом Химочкой. По сведениям amic.ru, речь шла о текущем положении дел на предприятии и ближайших перспективах. Какие-то конкретные цифры на встрече не звучали. После этого новоявленный управленец отправился в посёлок Степное Озеро, где расположено предприятие. Как сообщают источники редакции, накануне Крючков вместе со своей командой, куда в частности входят аудитор и юрист, покинул посёлок, не попрощавшись ни с кем из представителей завода. Куда он конкретно направился — неизвестно.

Любопытно, что новый гендиректор «Кучуксульфата» — выходец из Башкирии. Именно предприятие из этой республики первым угодило под деприватизацию: «Башсоду» вернули государству ещё в 2020 году. Итоги приватизации «Кучуксульфата» с 2021 года оспаривала Генпрокуратура. В марте суд вынес решение не в пользу завода, спустя два месяца апелляция оставила этот вердикт в силе. После деприватизации акции предприятия отошли Росимуществу.