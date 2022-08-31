«Кучуксульфат» второй раз за лето сменил руководителя и официально стал собственностью государства

Новый управленец ранее работал в Башкирской содовой компании

31 августа 2022, 11:49

Крупное предприятие «Кучуксульфат», расположенное в посёлке Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края, официально перешло в собственность государства. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Согласно документу, изменения были внесены ещё 29 августа. В марте арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по возвращению всех акций компании в собственность РФ. Формально ценные бумаги отошли Росимуществу.

Новым гендиректором «Кучуксульфата» стал выходец из Башкирии Альберт Худайбирдин. Именно предприятие из этой республики первым угодило под деприватизацию: «Башсоду» вернули государству ещё в 2020 году. Более того, человек с тем же именем и фамилией значился замначальника производства в ОАО «Башкирская содовая компания».

«Кучуксульфат», отошедший государству, второй раз за 10 дней сменил гендиректора

«Кучуксульфат», отошедший государству, второй раз за 10 дней сменил гендиректора

Кроме того, согласно данным портала checko.ru, Худайбирдин Альберт Флюрович является индивидуальным предпринимателем, ИП зарегистрировано в Стерлитамаке. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Как уточняет «Толк», Альберт Худайбирдин на прошлой неделе встречался с главой Минпромэнерго Алтайского края Вячеславом Химочкой. До этого новый гендиректор посетил и само предприятие в Степном Озере.

Ранее «Кучуксульфатом» был прислан руководить выходец из Воронежской области Павел Крючков. Он пробыл во главе предприятия менее двух недель: согласно данным ЕГРЮЛ, его назначили 21 июля, а уже 2 августа Крючков сдал полномочия. Он пришёл на должность гендиректора после Дмитрия Горюнова, который покинул пост вслед за тем, как «Кучуксульфат» перешёл в собственность государства.

Кстати, прежние собственники не оставляют попыток вернуть себе акции предприятия. Проиграв в двух судебных инстанциях, они уже обратились в кассацию. Рассмотрение дела в Тюмени состоится 15 сентября. Напомним, осенью 2021 года Генпрокуратура обратилась с иском в арбитраж и потребовала вернуть 100% акций «Кучуксульфата» в собственность государства. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была незаконной. В марте суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, спустя два месяца апелляция оставила этот вердикт в силе.

Экс-депутат и бизнесмен-универсал. Кто такой Павел Крючков, ставший новым гендиректором «Кучуксульфата»

Экс-депутат и бизнесмен-универсал. Кто такой Павел Крючков, ставший новым гендиректором «Кучуксульфата»

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