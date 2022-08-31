«Кучуксульфат» второй раз за лето сменил руководителя и официально стал собственностью государства

Крупное предприятие «Кучуксульфат», расположенное в посёлке Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края, официально перешло в собственность государства. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ. Согласно документу, изменения были внесены ещё 29 августа. В марте арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по возвращению всех акций компании в собственность РФ. Формально ценные бумаги отошли Росимуществу.

Новым гендиректором «Кучуксульфата» стал выходец из Башкирии Альберт Худайбирдин. Именно предприятие из этой республики первым угодило под деприватизацию: «Башсоду» вернули государству ещё в 2020 году. Более того, человек с тем же именем и фамилией значился замначальника производства в ОАО «Башкирская содовая компания».

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Общество «Кучуксульфат», отошедший государству, второй раз за 10 дней сменил гендиректора

Кроме того, согласно данным портала checko.ru, Худайбирдин Альберт Флюрович является индивидуальным предпринимателем, ИП зарегистрировано в Стерлитамаке. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Как уточняет «Толк», Альберт Худайбирдин на прошлой неделе встречался с главой Минпромэнерго Алтайского края Вячеславом Химочкой. До этого новый гендиректор посетил и само предприятие в Степном Озере.

Ранее «Кучуксульфатом» был прислан руководить выходец из Воронежской области Павел Крючков. Он пробыл во главе предприятия менее двух недель: согласно данным ЕГРЮЛ, его назначили 21 июля, а уже 2 августа Крючков сдал полномочия. Он пришёл на должность гендиректора после Дмитрия Горюнова, который покинул пост вслед за тем, как «Кучуксульфат» перешёл в собственность государства.

Кстати, прежние собственники не оставляют попыток вернуть себе акции предприятия. Проиграв в двух судебных инстанциях, они уже обратились в кассацию. Рассмотрение дела в Тюмени состоится 15 сентября. Напомним, осенью 2021 года Генпрокуратура обратилась с иском в арбитраж и потребовала вернуть 100% акций «Кучуксульфата» в собственность государства. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация предприятия в начале 1990-х годов была незаконной. В марте суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, спустя два месяца апелляция оставила этот вердикт в силе.