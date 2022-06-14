Кудрин: регионы России стали менее самостоятельными

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что за период пандемии регионы России стали менее самостоятельными. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, за два года финансовая поддержка субъектов РФ стала «громадной», увеличившись в 1,5-2 раза на общую сумму до 3,6-3,7 трлн рублей. При этом, отмечает глава регулятора, средства «окрашены» и тем самым выделены на конкретные цели. Кудрин отметил, что количество субсидий выросло со 197 до 347, что фактически снижает самостоятельность регионов при распределении местного бюджета.

«Здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки „окрашенной“, целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены. <...> Обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», — рассказал глава Счетной палаты.

Кудрин также согласился с тем, что доходы у регионов растут, однако субсидии нужно, по меньшей мере, «укрупнить», сгруппировав их.