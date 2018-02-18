Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов

Национальное русское блюдо – блины – за свою многовековую историю обросло сотнями разнообразных рецептов, особенно это касается начинок, среди которых появились и довольно экзотические. Как необычно можно фаршировать блинчики из доступных продуктов, выяснял корреспондент ИА "Амител".

Хотите узнать маленькие хитрости приготовления блинов – читайте наши советы.

Крабовая

Фото: www.e-vici.lt

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Общество Фаршируем блины: рецепты простых начинок из самых доступных продуктов

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Молоко – 200 мл

Куриные яйца – 2 шт.

Зелёный горошек – 150 г

Мука – 2 ст. л.

Сливочное масло – 2 ст. л.

2 пёрышка зелёного лука;

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом нужно приготовить соус: растопить масло, к нему добавить муку и варить на среднем огне 2 минуты, постоянно помешивая. После влить молоко и варить до загустения ещё около 5 минут. Посолить по вкусу и снять с огня. Для начинки нарезать крабовые палочки, сваренные вкрутую яйца и лук, смешать все с зеленым горошком и заправить соусом. Завернуть начинку в блины.

С глазуньей и ветчиной

Фото: povarenok.name

Ингредиенты на 8 блинчиков:

Сливочное масло – 20 г

Куриные яйца – 8 шт.

Твёрдый сыр – 40 г

Ветчина – 8 ломтиков

Способ приготовления:

Смазать сковороду сливочным маслом и прогреть на ней готовый блин с обеих сторон, после выложить на него ветчину и немного тёртого сыра. Разбить яйцо в миску и аккуратно влить в центр на остальную начинку. Завернуть края блина, чтобы яйцо не растеклось. Когда глазунья поджарится, снять блин со сковороды и повторить всё со следующим.

Сырная с брокколи

Фото: cf.ua

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Ингредиенты:

Чеддер – 50 г

Пармезан – 50 г

Сливки – 150 мл

брокколи

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Сливки нагреть на медленном огне и добавить натёртые сыры и соль. Размешивать, пока сыры не растворятся, а соус не загустеет. Затем снять с огня.

Брокколи отварить в кипящей воде в течение 2 минут, затем, для сохранения цвета капусты, переложить на дуршлаг и промыть холодной водой.

На приготовленные блины выложить по 3–4 штуки брокколи и залить сырным соусом. Свернуть блины и сверху полить оставшейся заправкой.

Свекольная

Фото: img5.alimero.ru

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Грецкие орехи – 100 г (очищенных)

Сливочный сыр – 200 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу помыть, просушить, завернуть в фольгу, выложить на противень и запекать в течение часа при температуре 200ºС. После остудить, почистить, натереть на тёрке и отжать сок. Добавить к ней измельчённые чеснок и орехи, посолить и поперчить. Каждый блин смазать сливочным сыром, а затем свекольной массой и свернуть рулетом. Затем отправить в холодильник на час. Перед подачей можно нарезать.

Кабачковая

Фото: gotovim-doma.ru

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Ингредиенты:

Цукини – 400 г

Луковица – 1 шт.

Твёрдый сыр – 100 г

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Кабачки почистить и натереть на крупной тёрке. Лук почистить и мелко нарезать. Сыр натереть на средней тёрке. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить к нему кабачки, посолить, поперчить и жарить на умеренном огне. Затем посыпать сыром и обжаривать овощи, пока сыр не растает. Получившуюся начинку завернуть в блины.

Ореховая

Фото: www.gastronom.ru

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Сахар – 120 г

Смесь молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие) – 100 г

Сливочное масло – 120 г

Мука – 1 ст. л.

Ореховый сироп

Способ приготовления:

В сотейнике смешать молоко, орехи и муку, все это варить на среднем огне, пока масса не загустеет. После остудить, добавить размягчённое сливочное масло и взбить смесь при помощи миксера. Затем долить немного орехового сиропа и перемешать.

Карамельная с клубникой и миндалём

Фото: womy.ru

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Ингредиенты:

Жирные сливки (33%) – 200 мл

Сахар – 150 г + 2 ч. л.

Вода – 60 мл

Свежая клубника – 20 г

Белорусский (греческий) йогурт – 300 мл

Жареный миндаль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В сотейнике приготовить карамельный соус: засыпать сахар и смочить его водой. Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.

Клубнику нарезать, посыпать 2 чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху залить белорусским йогуртом и посыпать миндалём.

Банановая

Фото: takprosto.cc

Ингредиенты:

Бананы – 3 шт.

Сливочное масло – 70 г

Лимон – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Размягчённое масло взбить с сахаром при помощи миксера. Бананы размять вилкой и сбрызнуть получившееся пюре соком одного лимона. Перемешать. Добавить пюре к маслу с сахаром и снова взбить. Фаршировать банановой смесью тонкие сладкие блины.

Апельсиновая с ликером

Фото: ladychef.ru

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Ингредиенты:

Свежевыжатый апельсиновый сок – 500 мл

Сливочное масло – 25 г

Сахарная пудра – 6 ст. л.

Апельсиновое варенье – 4 ст. л.

Апельсиновый ликер – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Соединить в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет, добавить ликёр. Варить ещё пару минут на слабом огне. Подавать с блинчиками "Сюзетт".

Материал впервые опубликован 9 марта 2016 года