Культура или кринж? Барнаульцев возмутила песня Верки Серюдючки на корпоративе

В комментариях под постом пользователи разошлись во мнениях о том, можно ли включать такие песни в нынешнее время

29 декабря 2022, 08:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Барнауле на корпоративе одной из компаний отдыхающие станцевали под песню Верки Серюдючки «Гуляночка», где есть фраза «Ще не вмерла Украина». Кто-то снял это на видео и выложил в сеть, чем вызвал бурные споры среди комментаторов.

«Администратор не в курсе репертуара. Наши люди вообще понимают под что так отплясывают и за кого их считают? Позор таким заведениям и таким ди-джеям», — написал автор поста в сообществе «Инцидент Барнаул».

В комментариях под сообщением мнения пользователей поделились. Одни поддержали автора и заявили, что в контексте происходящих событий веселиться под такие песни неуместно.

Другие отметили, что в России долгое время под Новый год танцевали под песни Верки Сердючки, а один из пользователей добавил, что в списке запрещенной музыки в стране этой песни нет.