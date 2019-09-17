Курильщикам в российских самолетах начнут раздавать изделия с никотином

В самолетах компании Utair могут появиться сосательные подушечки с никотином, сообщает РИА "Новости".

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Речь идет об изделиях с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня LYFT. Такой продукт будет доступен только совершеннолетним пассажирам в обмен на участие в "рекламной сессии".

Производителем продукта станет компания British American Tobacco (BAT).

В настоящее время представители компании ведут переговоры не только с Utair, но и с другими перевозчиками.

По мнению представителя компании BAT, подобная практика позволит исключить случаи курения в самолете, создающие дискомфорт другим пассажирам и позволить облегчить полет курильщикам.