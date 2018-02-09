Курортный сбор по примеру Алтайского края намерены ввести в Бурятии

Туристический сбор по примеру Алтайского края намерены ввести и в Республике Бурятия. Как сообщает РИА "Новости", в случае введения сбора с неорганизованных туристов в Бурятии республика может получить до 10 миллионов рублей в год. С такой инициативой выступил глава региона Алексей Цыденов.

Новости

Прочее Торговали — веселились: Карлин призвал не ждать эффекта от курортного сбора

Ранее он заявлял, что Бурятия предлагает ввести туристический сбор с "неорганизованных" туристов, так как они наносят значительный экологический ущерб побережью Байкала. Это позволит организовать уборку берега и создать туристическую инфраструктуру.

"Мы предлагаем собирать с каждого туриста 100 рублей за весь сезон вне зависимости от количества посещений. Туристы из других регионов, как правило, приезжают на Байкал на три-четыре дня. Местные жители ездят на озеро круглый год. И те и другие заплатят по 100 рублей", — сказал Цыденов.

Предполагается, что сбор туристы будут оплачивать при помощи безналичных способов оплаты. В экологической зоне появится возможность предоставлять контейнеры для уборки мусора, установить биотуалеты, решать вопросы безопасности. Для всего этого нужен ресурс.

"Мы ориентируемся на создание специального приложения или оплату в sms-режиме, что позволит исключить саму возможность наличного расчета. Система администрирования будет сложная, но это позволит создать равные условия для всех – и для местных, и для неместных", — добавил глава региона.

Отметим, что на данный момент туристический сбор взимают в Ставропольском крае, Крыму, Краснодарском крае и в Алтайском крае. В нашем регионе будут брать с туристов по 50 рублей в сутки, начиная с мая 2018 года. Пока сборы ограничатся Белокурихой. Сборы могут получить дополнительно до 50 миллионов рублей.