Кувейт отозвал своего посла в Иране после атак на саудовские миссии

Кувейт разорвал дипотношения с Ираном после атак на саудовскую миссию в этой стране, сообщает РИА Новости.

Нападения "представляют собой вопиющее нарушение международных соглашений и норм и грубое несоблюдение международных обязательств Ирана по обеспечению безопасности дипломатических миссий и безопасности дипломатов на своей земле", цитирует агентство KUNA заявление представителя министерства иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА "Амител", 2 января министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, в том числе шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Тегеран резко осудил казнь проповедника, в Иране прошли массовые акции протеста, в частности, были атакованы саудовские посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде. Глава саудовского МИД Адиль аль-Джубейр заявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Впоследствии с Ираном также разорвали отношения Бахрейн и Судан.