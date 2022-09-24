Кузбасские сутенеры зазывают девушек из Бийска и Барнаула на работу

Сутенер из Новокузнецка рассылают девушкам из Новосибирска, Барнаула и Бийска предложения по работе. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Как узнали журналисты, потенциальных кандидаток выбирают по фотографиям, после чего начинают им писать.

По словам сутенера, получать девушкам предлагают 35% от заказа. Также им обещают создать все условия в Новокузнецке.

Собеседница журналистов отметила, что некоторые девушки приезжают к ним с других городов с условием оплаты дороги. Она также пожаловалась, что жительницы Новокузнецка в своем городе работать не хотят.

Результаты переписки журналисты передали в правоохранительные органы.