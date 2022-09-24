Кузбасские сутенеры зазывают девушек из Бийска и Барнаула на работу
Вербовщики не скрывают, что речь идет об интимных услугах, а также рассказывают девушкам обо всех условиях
24 сентября 2022, 11:41, Илья Звягинцев
Сутенер из Новокузнецка рассылают девушкам из Новосибирска, Барнаула и Бийска предложения по работе. Об этом сообщает «Сиб.фм».
Как узнали журналисты, потенциальных кандидаток выбирают по фотографиям, после чего начинают им писать.
По словам сутенера, получать девушкам предлагают 35% от заказа. Также им обещают создать все условия в Новокузнецке.
Собеседница журналистов отметила, что некоторые девушки приезжают к ним с других городов с условием оплаты дороги. Она также пожаловалась, что жительницы Новокузнецка в своем городе работать не хотят.
Результаты переписки журналисты передали в правоохранительные органы.
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