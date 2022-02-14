"Лада" столкнулась с тепловозом в промзоне Бийска

В Бийске на территории промышленной зоны “Лада” въехала в движущийся тепловоз с горюче-смазочными материалами. Согласно публикации в сообществе dtp_biysk22, ДТП, скорее всего, обошлось без пострадавших.

На фотографиях, которые разместили в соцсетях, видно, что машина оказалась “подмята” под вагон. Почему водитель легковушки не увидел приближающийся тепловоз и не услышал его сигналы, непонятно. Ряд людей списывают ДТП на скользкую дорогу, якобы машина просто не успела затормозить.

При этом некоторые пользователи отметили, что ветка идёт к ФНПЦ “Алтай” и поезда там ходят редко и медленно, а при движении используют звуковые сигналы.