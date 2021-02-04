Лариса Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни

Ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева сожалеет, что не родила десятерых детей. На своей странице в Instagram она назвала это самой большой ошибкой в жизни.

"Самая моя большая ошибка – то, что я не родила десятерых", – подписала Гузеева стоп-кадр из архивного домашнего видео, на котором она держит на руках и целует свою дочь Ольгу.

Телеведущая также поинтересовалась у подписчиков, есть ли среди них многодетные родители. В комментариях под записью многие поклонники рассказали, сколько детей в их семьях.

Добавим, что у телеведущей двое детей: сын Георгий от второго мужа и дочь Ольга – от третьего.