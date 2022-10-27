Латвийская фирма подала иски к алтайским бизнесменам за рыболовное снаряжение

В Алтайском крае несколько предпринимателей получили иски от зарегистрированной в Латвии компании SIA SALMO, сообщает «Толк».

Организация, имеющая представительство в России, торгует снаряжением, аксессуарами для рыбалки, охоты, туризма и отдыха.

«С весны текущего года фирма направила к российским предпринимателям более тысячи исков. Все они касаются товарных знаков Cobra и Lucky John, которые производят крючки, лески, приманки для рыб. Ранее таких прецедентов не было. Местные предприниматели уверены, что иностранная фирма просто их „кошмарит“», — отмечает издание.

Латвийская фирма во всех случаях требует компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере от 50 до 75 тысяч рублей плюс оплата судебных расходов.

Один из алтайских предпринимателей убеждён, что иски напрямую связаны с политическим противостоянием стран Балтии и России. Бизнесмены также подчеркнули, что продаваемое снаряжение покупали у проверенных поставщиков, но претензии почему-то появились только сейчас.

Ранее Латвия ограничила выдачу виз россиянам, а также власти предложили лишать латвийского гражданства россиян.