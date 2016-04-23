Лазареву субботу отмечают православные христиане 23 апреля в этом году

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Лазарева суббота - это суббота перед вербным воскресением, шестая неделя Великого Поста. В этом году Лазарева суббота выпадает на 23 апреля. В этот день мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазаря.

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в Иерусалим.

Сейчас эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.

История Лазаревой субботы

У Христоса был любимый друг Лазарь. Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусалима. Здесь его ждала страшная новость — его друг Лазарь умер.

Христос очень его любил и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться. После этого из пещеры вышел Лазарь, "обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами", с лицом, обвязанным платком.

Фото: liveinternet.ru

Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самый важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека.

Церковные традиции празднования

Лазарева суббота всегда выпадает на время соблюдения Великого Поста. В этот день церковь разрешает употреблять рыбную икру, но не допускает употребления рыбного мяса, а также разрешает употребить небольшое количество вина.

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С самого утра в церквях и храмах проходят праздничные богослужения. Священнослужители надевают нарядные одеяния, а также исполняют воскресные песнопения и молитвы. До самого вечера на службах прихожанам рассказывают о жизни и чудесном воскрешении Лазаря Иисусом Христом, а вечером проводится традиционное освящение вербы. Освященные веточки раздаются всем прихожанам. Их нельзя выбрасывать до конца службу или прятать в сумки, класть на лавки.

Народные традиции Лазаревой субботы

Издревле в этот день девочкам, которым еще не исполнилось 16 лет, нужно было ходить по домам знакомых и незнакомых людей, петь традиционные песни, желать всяческих благ и здоровья, а также танцевать. В благодарность за приятные слова хозяева домов щедро одаривали девиц разными вкусностями и сладостями. При этом девушки должны были наряжаться в одеяние невест и торжественно ходить в нем по домам разных людей. К кому зайдет такая невеста, тот может ждать в наступающем году счастья и защиты от всех болезней.

Другие люди просто ходили по знакомым и пили чай и разговаривали о жизни.