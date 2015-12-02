ЛДПР пикетировала торговый центр Ракшиных на месте барнаульского БАМЗа

Барнаульское отделение ЛДПР пикетировало здание бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода, выкупленное собственниками бренда "Мария-Ра", где сейчас строится большой торговый центр "Галактика".





Активисты партии вышли под лозунгами "Живое производство – живой город", "Снес завод – построй новый!", "Торговых центров много – денег мало!".

"Когда-то БАМЗ считался одним из самых крупных заводов Алтайского края. На предприятии с 70-летней историей не так давно трудилось более тысячи человек. Сможет дать новый ТЦ "Галактика" столько рабочих мест? Вспомните пустые "Парад" и "Арену". У людей нет денег, чтобы освоить все торговые площади города. Удивительно – по количеству ТЦ на барнаульскую душу мы на втором месте по стране, а в рейтинге экономического благополучия – в хвосте", – прокомментировал руководитель барнаульских либерал-демократов Андрей Саркисян.

Напомним, на этом месте сейчас ведется строительство ТРЦ "Галактика". Подробностей об этой стройке сообщается не много. Вот как недавно прокомментировал тему собственник Евгений Ракшин: "Жалко, но пришлось" — Ракшин о сносе БАМЗа и строительстве "Галактики ".

Известно, что промышленные мощности перенесены на Алтайский завод агрегатов. Однако, по словам Саркисяна, "пропадают специалисты, инженеры – им приходится или уезжать из края, или торговать". Также у него "есть несколько обращений от строителей "Галактики" – им сильно задерживают заработную плату.