ЛДПР поддержала барнаульцев, вышедших на пикет из-за недостроенного жилья

27 мая на пикет в Барнауле вышли горожане, которые так и не дождались своих апартаментов в доме по адресу улица Шумакова, 21. Здание начали возводить в 2015 году, но так и не построили. Сдать восьмиэтажку намеревались в 2017 году. Работы прекратили на финальной стадии, когда был возведён каркас и стены, остеклены окна и смонтирована кровля. В итоге 30 дольщиков остались ни с чем.

На акции протеста, которая накануне прошла на площади Свободы, дольщики рассказали о своей проблеме и поделились ею с представителями ЛДПР. Либерал-демократы выступают за то, чтобы государство обеспечивало безопасность населения во всех случаях жизни, в том числе включая вопросы долевого участия. Партия всегда выступала инструментом защиты интересов населения!

Ситуация с долевым строительством не в первый раз вызывает волнения среди барнаульцев. ЛДПР постоянно помогает дольщикам, которые оказываются обманутыми нечистоплотными застройщиками, в то время как бездействие органов власти подрывает доверие горожан.

«Либерал-демократы уверены: с этим нужно что-то решать! Партия помогала и будет помогать организовывать депутатские запросы, содействовать в проведении акций, делать всё, что в наших силах», — говорят в реготделении ЛДПР.