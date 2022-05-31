Лебедей с моста на Новом рынке поселят рядом с Барнаульским зоопарком

В Барнауле состоялся круглый стол, на котором обсудили дальнейшую судьбу лебедей с моста на Новом рынке. Об этом пишет «Вечерний Барнаул». Участники мероприятия, среди которых были власти города и Виолетта Метелица, дочь автора этих скульптур Валерия Метелицы, сошлись во мнении, что оптимальным местом для птиц станет парк «Лесная сказка».

Как отметили участники встречи, в пользу этой территории горожане уже неоднократно высказывались в соцсетях. Кроме того, в этом случае будет решён и вопрос безопасности скульптур. При этом директор «Лесной сказки» Сергей Писарев на круглом столе не присутствовал, но обсудил этот вопрос по телефону и согласился взять птиц, чтобы сделать из них в парке новый арт-объект.

Напомним, Валерий Метелица установил первого лебедя на трубе у путепровода на Новом рынке в 2005 году в память о трагически погибшем зяте Андрее. Лебедя назвали в его честь — Андрюшей. Позже к Андрюше пристроили ещё несколько самодельных скульптур из различных материалов. В связи с началом реконструкции моста в мае 2022 года декоративных птиц с трубы пришлось снять. Сейчас они хранятся у подрядчика.