Ледоход на Бии может начаться в середине апреля

Вскрытие льда на Бии может состояться с 10 по 15 апреля, а ледоход на реке начнётся, предположительно, с 10 по 25 апреля. Об этом сообщил начальник управления ГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в первую волну половодья уровень воды в реке составит около 406 сантиметров, а во вторую волну — 370 сантиметров.

Основной паводок в районе Бийска, по подсчётам специалистов, стоит ждать с 25 апреля по 15 мая. В это время на реке возможно образование ледовых заторов, которые приведут к волнообразному повышению уровня воды.

Вторая волна паводка может состояться с 15 июня по 15 июля. Подтопление грозит более тысячи домовладений и почти трём тысячам человек.