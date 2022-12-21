Ледовая стена. Как туристы из пяти регионов и собака покорили пик Томских студентов

Восхождение проходило при сильнейших морозах и непогоде

21 декабря 2022, 07:41, Вячеслав Кондаков

Туристы клуба «Горный портал» из пяти регионов России, ДНР и Белоруссии совершили 70-километровый поход к подножию Белухи и покорили Пик Томских студентов (3614 м). Сложная экспедиция длилась одиннадцать дней. Это первое зимнее восхождение на данную вершину за последние несколько лет. Всего в походе приняли участие 17 человек, из них 13 женщин. Кроме того, большинство туристов приобрели первый опыт работы с верёвками и альпинистским снаряжением именно в этом походе. Незапланированным участником восхождения оказалась собака, присоединившаяся к группе по дороге. Она вместе с остальными участниками покорила пик и даже совершила спуск на верёвке.

Морозы до минус 50

Своё восхождение группа начала 28 ноября при температуре -42 градуса. Стартовала экспедиция в селе Тюнгур. Далее туристы отправились пешком вдоль реки Аккем в направлении одноимённого озера, совершили ночёвку в палатках и вечером второго дня похода достигли домиков-бочек МЧС, где часть группы осталась для трекинга по окрестным местам, а часть отправилась до Томских стоянок для запланированного покорения Пика Томских студентов.

Если до Аккемского озера альпинистское снаряжение и часть продовольствия доставили на лошадях, то дальше участники всю поклажу несли сами: снаряжение, палатки, газовые баллоны, грелки, продукты. Рюкзаки туристов весили около двадцати и более килограммов.

Не обошлось в походе и без происшествий. Одна из участниц при переходе по льду через Аккемское озеро насквозь промочила альпинистские ботинки, что в условиях холода могло стать критичным как для здоровья, так и для продолжения похода. Также на большом морозе отказались работать резинки в складных дугах палаток, но с обеими трудностями удалось справиться.

Один день похода до поздней ночи группа уделила ледовым упражнениям на леднике Арбуз: для того чтобы подняться на Пик Томских студентов, необходимо преодолеть перевал Делоне: 300-метровую ледовую стену с уклоном 45-50 градусов. Для этого гиды «Горного портала» повесили перила — верёвки, по которым при помощи «кошек» и другого альпинистского снаряжения группа поднялась на хребет и совершила восхождение на пик.

«У нас получилась полностью автономная экспедиция без облегчений и поблажек. В радиусе 10 километров в этих местах зимой нет ни души. Температура около -30 градусов. Чтобы не замёрзнуть, необходимо постоянно двигаться, быть предельно внимательным к состоянию ног и рук. Кроме того, в группе были люди, впервые оказавшиеся в горах, без альпинистской подготовки. Но у нас получилось провести не совсем технически подготовленных людей в сложнейших условиях за счёт общей сплочённости, единства, заботы друг о друге, самоотверженности», — рассказал amic.ru руководитель группы Роман Сафонов.

Собака посреди гор

Сложные условия для подъёма, по словам участников экспедиции, сплотили коллектив. Вечером альпинисты решили всей группой после ледовых упражнений не делать перерыв на отдых: для этого слишком холодно.

«Это было вызовом для нас, гидов. Но мы чувствовали, что нам по силам любые трудности, особенно после тяжёлого перехода со всем снаряжением до базового лагеря. Настрой команды был позитивным. Все были готовы работать и понимали ради чего. Это вдохновляло. Кроме того, нам удалось качественно подготовить участников на ледовых занятиях, и с погодой повезло: гора нас впустила. Восхождение нам далось довольно легко. Благодарим администрацию домиков-бочек МЧС за помощь», — добавил Роман Сафонов.

Всю дорогу экспедицию сопровождала голубоглазая хаски. Она стала талисманом команды, и подходила к тем, кто испуган или устал.

«Она смогла самостоятельно с нескольких попыток залезть на Делоне, но спуститься у неё не получилось. Чтобы не оставлять пса на голодную и холодную смерть, одному из наших гидов пришлось спустить хаски на верёвке. Так пёс стал альпинистом и покорителем Пика Томских студентов», — рассказала amic.ru участница похода из Алтайского края Ольга Хлыновская.

Обратная дорога до Тюнгура заняла четыре дня, включая два дня отдыха в домиках на Аккемском озере. Категория сложности пройденного туристами маршрута — 2А.