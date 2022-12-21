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Ледовая стена. Как туристы из пяти регионов и собака покорили пик Томских студентов

Восхождение проходило при сильнейших морозах и непогоде

21 декабря 2022, 07:41, Вячеслав Кондаков

Туристы клуба «Горный портал» из пяти регионов России, ДНР и Белоруссии совершили 70-километровый поход к подножию Белухи и покорили Пик Томских студентов (3614 м). Сложная экспедиция длилась одиннадцать дней. Это первое зимнее восхождение на данную вершину за последние несколько лет. Всего в походе приняли участие 17 человек, из них 13 женщин. Кроме того, большинство туристов приобрели первый опыт работы с верёвками и альпинистским снаряжением именно в этом походе. Незапланированным участником восхождения оказалась собака, присоединившаяся к группе по дороге. Она вместе с остальными участниками покорила пик и даже совершила спуск на верёвке.

Морозы до минус 50

Своё восхождение группа начала 28 ноября при температуре -42 градуса. Стартовала экспедиция в селе Тюнгур. Далее туристы отправились пешком вдоль реки Аккем в направлении одноимённого озера, совершили ночёвку в палатках и вечером второго дня похода достигли домиков-бочек МЧС, где часть группы осталась для трекинга по окрестным местам, а часть отправилась до Томских стоянок для запланированного покорения Пика Томских студентов.

Если до Аккемского озера альпинистское снаряжение и часть продовольствия доставили на лошадях, то дальше участники всю поклажу несли сами: снаряжение, палатки, газовые баллоны, грелки, продукты. Рюкзаки туристов весили около двадцати и более килограммов.

Не обошлось в походе и без происшествий. Одна из участниц при переходе по льду через Аккемское озеро насквозь промочила альпинистские ботинки, что в условиях холода могло стать критичным как для здоровья, так и для продолжения похода. Также на большом морозе отказались работать резинки в складных дугах палаток, но с обеими трудностями удалось справиться.

Один день похода до поздней ночи группа уделила ледовым упражнениям на леднике Арбуз: для того чтобы подняться на Пик Томских студентов, необходимо преодолеть перевал Делоне: 300-метровую ледовую стену с уклоном 45-50 градусов. Для этого гиды «Горного портала» повесили перила — верёвки, по которым при помощи «кошек» и другого альпинистского снаряжения группа поднялась на хребет и совершила восхождение на пик.

«У нас получилась полностью автономная экспедиция без облегчений и поблажек. В радиусе 10 километров в этих местах зимой нет ни души. Температура около -30 градусов. Чтобы не замёрзнуть, необходимо постоянно двигаться, быть предельно внимательным к состоянию ног и рук. Кроме того, в группе были люди, впервые оказавшиеся в горах, без альпинистской подготовки. Но у нас получилось провести не совсем технически подготовленных людей в сложнейших условиях за счёт общей сплочённости, единства, заботы друг о друге, самоотверженности», — рассказал amic.ru руководитель группы Роман Сафонов.

Собака посреди гор

Сложные условия для подъёма, по словам участников экспедиции, сплотили коллектив. Вечером альпинисты решили всей группой после ледовых упражнений не делать перерыв на отдых: для этого слишком холодно.

«Это было вызовом для нас, гидов. Но мы чувствовали, что нам по силам любые трудности, особенно после тяжёлого перехода со всем снаряжением до базового лагеря. Настрой команды был позитивным. Все были готовы работать и понимали ради чего. Это вдохновляло. Кроме того, нам удалось качественно подготовить участников на ледовых занятиях, и с погодой повезло: гора нас впустила. Восхождение нам далось довольно легко. Благодарим администрацию домиков-бочек МЧС за помощь», — добавил Роман Сафонов.

Всю дорогу экспедицию сопровождала голубоглазая хаски. Она стала талисманом команды, и подходила к тем, кто испуган или устал.

«Она смогла самостоятельно с нескольких попыток залезть на Делоне, но спуститься у неё не получилось. Чтобы не оставлять пса на голодную и холодную смерть, одному из наших гидов пришлось спустить хаски на верёвке. Так пёс стал альпинистом и покорителем Пика Томских студентов», — рассказала amic.ru участница похода из Алтайского края Ольга Хлыновская.

Обратная дорога до Тюнгура заняла четыре дня, включая два дня отдыха в домиках на Аккемском озере. Категория сложности пройденного туристами маршрута — 2А.

Комментарии 24

  • Заголовок не соответствует содержанию
    21 декабря, Гость   Ответить
  • молодцы! хотя и рисковали
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А при чём здесь покорение Белухи в заголовке статьи, если подъем был осуществлён на Пик Томских студентов?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • По описанию больше похоже на авантюру.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • очень рисковали, а гиды конечно авантюристы. Это вы правильно написали, что горы впустили. Горы нельзя покорить, они просто не пустят кого не надо...
    21 декабря, Гость   Ответить
  • а ДНР - это не Россия??
    21 декабря, Гость   Ответить
  • собачку-то хоть подкармливали в пути да при таком морозе?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Легендарный итальянский альпинист Рейнхард Месснер,покоривший в одиночку все четырнадцать восьмитысячников тоже восходил на гору Белуху,но потом постерёгся в связи с прошедшим ледяным дождём.Года берут своё."Но в полдень нет уж той отваги..."
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Набейте морду тому, кто пишет заголовки для АМИКа - эти турики не поднимались на Белуху.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Повезло, что без жертв. Неподготовленных людей тащить зимой в мороз на Белуху - это большой риск, не оправданный.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вы правы! Белуха очень коварная
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Что с собакой, куда потом ее дели?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вот точно, коту делать нечего, он и..... Такие же идиоты.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Лазят где попало, лучше бы дома сидели.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Аферисты какие-то. В такую погоду тащить в горы неподготовленных людей это преступление. И описание очень смешное: Ах-ах, рюкзак аж 20кг. Ах-ах полопались резинки у дуг! Ё-моё, да они там не важны совсем, можно и без них обойтись. Просто чудо, что все остались живы-здоровы.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не авантюра, а наши регулярные походы. Не смогла пойти пару лет назад, а потом всё закрыли. Как только открыли маршруты - сразу туда. Это регулярный маршрут Горного Портала. И да, это их заслуга, а не авантюра?, что мы прошли и все живы. А ещё сплочённость команды. Это не опишешь здесь. Это надо почувствовать. Желаю и вам испытать те чувства, что случились с нами вблизи великой и могучей Белухи
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Друзья, читающие эту статью! Я - участник этого похода. Вам, диванным критикам не понять людей, которые идут в горы, идут зимой. Зачем? Рисковать ? Ещё и авантюристами обзываетесь??? Мы достаточно осознанные люди, нас никто туда на аркане не тащил. Поверьте, некоторым не хватило места в группе восхождения. Очередь была! Можете такое представить!? Хаха. Попробуйте посмотреть с другой стороны. Каким надо быть, чтобы идти сознательно за напряжением? Чем они отличаются от меня? Чего мне не хватает доя таких шагов? Ну и вспомните Высоцкого, Визбора...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, здравствуйте! Правда, никто никого не тащил, очень хотелось увидеть ту красоту и чистоту горы, этого на диване не увидеть и не почувствовать. И напряжения того не испытать. А гиды наши лучшие, с ними ничего не страшно, главное, четко следовать всем указаниям, слушать и слышать их.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, конечно)
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, можно обойтись без палаток? Это вы, конечно, перегнули. Мы соединили три спальника и спали по четверо, чтобы не замёрзнуть. Без палаток околели бы
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, эта собака, как сказали ребята, работающие на Аккеме, не впервые покоряет местные горы. Она там живёт. То на высотнике, то на метеостанции. Вольная собака
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, полноправный субъект Российской Федерации. Но ведь когда вы едете, например, в Чечню, вы же не говорите, что так, по месту, в РФ едете.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, команда гидов опытная, до этого водили ребят на пик Ленина. Физически участники готовятся задолго до похода. И не готовых физически не берут. Одна из участниц похода не прошла ледовые тренировки, у нее были панические атаки, поэтому ее оставили в лагере. Поэтому никакой критической опасности для жизней участников не было. Естественно у каждого была страховка с эвакуацией вертолетом. По всем правилам техники безопасности альпинистов.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Круто!)
    26 декабря, Гость   Ответить
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