Легенда футбола Пеле умер в возрасте 82 лет

В конце ноября он угодил в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья

30 декабря 2022, 02:09, ИА Амител

Фото: ТАСС

Легендарный бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер в возрасте 82 лет. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала его дочь Келли Насименту.

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала она в соцсетях.

Напомним, что в конце ноября легендарный футболист Пеле угодил в больницу. В разгар чемпионата мира по футболу в Катаре у трёхкратного победителя этого турнира резко ухудшилось состояние здоровья. Врачи сообщали, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

Пеле родился 23 октября 1940 года в бразильском Трес-Корасойнс. Выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы. Он единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Сыграл за сборную Бразилии 92 матча, за время которых он забил 77 голов. Почти всю свою карьеру он выступал за бразильский «Сантос», а в последние три года — за «Нью-Йорк Космос».

По версии футбольной Комиссии ФИФА Пеле — лучший футболист ХХ века, а Международный олимпийский комитет признал его лучшим спортсменом ХХ века.