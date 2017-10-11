Легендарно: краевую столицу посетил немецкий музыкант Удо Диркшнайдер

Рок-музыкант, вокалист и один из основателей хэви-метал-группы Accept и U. D. O. Удо Диркшнайдер выступил 10 октября в краевой столице. Поклонников данной музыки оказалось достаточно, зал был полон, а музыканты исполнили лучшие композиции группы.

Несмотря на языковой барьер, поклонники подпевали, а после стали делиться фото и видео с концерта в соцсетях, сопровождая такими комментариями: "Суперкруто!", "Весело, красиво и от души!".

Смотрим, как выступили немецкие музыканты в столице Алтайского края.

Вчера прошёл полный разнос на концерте Удо, было просто офигенно!) Ждём фотоотчет в нашей группе!!!))) #тригрупп #udo #valvakovphoto Публикация от Евгений (@john_valvakov) Окт 10 2017 в 5:48 PDT

#салонзвука #удодиркшнайдер #барнаул Публикация от Евгений Скворцов (@skvortsov2309) Окт 10 2017 в 8:24 PDT