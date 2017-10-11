Легендарно: краевую столицу посетил немецкий музыкант Удо Диркшнайдер

"Полный разнос!", "Было просто офигенно!": как прошел концерт немецких музыкантов в Барнауле

11 октября 2017, 14:34

Рок-музыкант, вокалист и один из основателей хэви-метал-группы Accept и U. D. O. Удо Диркшнайдер  выступил 10 октября в краевой столице. Поклонников данной музыки оказалось достаточно, зал был полон, а музыканты исполнили лучшие композиции группы.

Несмотря на языковой барьер, поклонники подпевали, а после стали делиться фото и видео с концерта в соцсетях, сопровождая такими комментариями: "Суперкруто!", "Весело, красиво и от души!".

Смотрим, как выступили немецкие музыканты в столице Алтайского края.

 

Я пропустил много концертов, о которых жалею, что пропустил. Многие из них ведь по разным причинам не повторятся. Поэтому, когда мне сегодня предложили пойти на Удо Диркшнайдера, я сказал, что конечно да! Я вырос не на металле, но понимаю величину личности этого артиста и поэтому с удовольствием сегодня вечером оглох)) Было круто, весело, красиво и от души! Udo Dirkschneider in Barnaul, Siberia. #концерт #удодиркшнайдер #accept #барнаулонлайн #инстабарнаул #брн #сибирь #добрыйвечер #udodirkschneider

Публикация от Владимир Бажанов (@bazhanovvladimir)

 

#салонзвука #удодиркшнайдер #барнаул

Публикация от Евгений Скворцов (@skvortsov2309)

 

#salonzvuka #барнаул #барнаулстолицамира #удодиркшнайдер #accept #hifi

Публикация от salonsvuka (@salonzvuka)

Комментарии
    Новости партнеров