Легкие морозы. О погоде в Алтайском крае 15 декабря
В утренние часы местами возможна изморозь
15 декабря 2022, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -20 до -25 градусов ожидается в Алтайском крае 15 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.
В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
В Барнауле от -20 до -22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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