Легкие морозы. О погоде в Алтайском крае 15 декабря

В утренние часы местами возможна изморозь

15 декабря 2022, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -20 до -25 градусов ожидается в Алтайском крае 15 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -20 до -22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.