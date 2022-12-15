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Легкие морозы. О погоде в Алтайском крае 15 декабря

В утренние часы местами возможна изморозь

15 декабря 2022, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

От -20 до -25 градусов ожидается в Алтайском крае 15 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -20 до -22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Комментарии 6

  • -30 сейчас
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну да минус 38 легкие морозы
    15 декабря, Гость   Ответить
  • https://www.amic.ru/news/weather/pod-40-gradusov-nochyu-v-altayskom-krae-ozhidayutsya-silnye-morozy Так все таки лёгкие морозы или сильные!?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Мы же не в Москве,у нас лёгкие
    15 декабря, Гость   Ответить
  • у нас -37
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Где вы такие данные берёте. Змеиногорск минус 42 15.12.22
    15 декабря, Гость   Ответить
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