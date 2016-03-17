Легко ли быть бюджетником, или Сколько получают учителя в Барнауле?

Средняя зарплата у специалиста дошкольного образования составляет 12 тысяч 900 рублей, учитель в школе получает (опять же в среднем) 17 тысяч 410 рублей. По словам специалистов размер оплаты труда остался на уровне сентября 2015 года (в начале учебного года педагог получает основную нагрузку). На рабочей встрече с губернатором Алтайского края и.о. начальника главного управления образования и молодежной политики Марина Дюбенкова рассказала, что специалист одной из школ краевой столицы получает зарплату 47 тысяч 400 рублей. Портал Amic.ru составил рейтинг зарплат в школах Барнаула.

Кто больше?

Рейтинг зарплат учителей основывается на данных 2014-2015 учебного года.

Самая высокая оплата труда зафиксирована в гимназии №5 - в среднем 35 тысяч 383 рубля. При этом в рейтинге школ по результатам ЕГЭ по русскому языку это образовательное учреждение находится только на 21 месте, результаты единого госэкзамена по математике и того хуже - средний балл составил 38,53, это 45-ое место.

На втором месте лицей №3, там учителя в среднем получают 29 тысяч 379 рублей. При этом у лицея не самые лучшие показатели по ЕГЭ. Средний балл по русскому языку - 59.11, по математике - 31.0

Третье место у школы №98, там средняя зарплата составляет 28 тысяч 224 рубля. Результаты ЕГЭ за 2014-2015 учебный год выше, чем у предыдущих образовательных учреждений. Русский язык - 69.56 баллов, математика - 41.1

Четвертое место у школы №52 - 27 тысяч 311 рублей. Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 63.79, по математике - 24.83.

Пятое место у гимназии №80. Средняя зарплата 24 тысяч 847 рублей. Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 72.23, по математике - 46.7.

Интересно, что школы с высокими показателями по единому госэкзамену заметно уступают по зарплате. Например в гимназии №42 средний оклад составляет 24 тысяч 501 рубль. Средний балл ЕГЭ по русскому - 77.7, по математике (это самый высокий результат среди других барнаульских школ) - 60.89.

Самые низкие зарплаты в школе №1 - 12 тысяч 180 рублей; школа №48 - 14 тысяч 947 рублей.

Алтайкрайстат привел данные о средней зарплате работников образовательных учреждений общего образования в декабре 2015 – январе 2016 годов. Сумма оплаты труда составила 18 тысяч 837 рублей.

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Самая низкая и самая большая

В этом году самая низкая заработная плата была зафиксирована у учителя в Солонешенском районе Алтайского края. Она составила 7 тысяч 200 рублей. Специалисты выяснили, что этот педагог работает на неполную нагрузку. Между тем, самая высокая зарплата оказалась у учителя из краевой столицы - 47 тысяч 400 рублей.

"В ряде отдельных муниципалитетах выявлено, что зарплата снизилась в стимулирующей части. Мы провели детальный анализ (вместе с профсоюзами), внимательно изучили эту тему. Мы увидели, что зарплата конкретного учителя зависит от ряда обстоятельств: это количество учеников в классе, это образовательная программа, которую он реализует, это результативность профессиональной и инновационной деятельности педагога. От этого зарплата дифференцируется", - рассказала и.о. начальника главного управления образования и молодежной политики Марина Дюбенкова.

Глава региона дал поручение Дюбенковой ежемесячно мониторить уровень зарплат в образовательной сфере в разрезе каждого учреждения.

"Мы должны знать, кто получает самую маленькую зарплату, кто самую большую. Еще не факт, что самую большую зарплату должен получать директор. Особо я просил бы докладывать по муниципалитетам, где серьезная ситуация, где есть напряжение в коллективах. Я буду вместе с нашим финкомитетом работать уже с главами администраций", - добавил Александр Карлин.

Важно, что из-за сложной экономической ситуации удерживать зарплату учителям средствами только регионального бюджета очень сложно. А стимулирующие доплаты, которые получат педагоги, поступают из федерального бюджета. Глава региона отметил, что в край уже поступили 400 миллионов рублей. Эти средства пойдут в том числе и на зарплаты бюджетников.