Островок стабильности. Психологи рассказали, как музыкальное радио влияет на жизнь людей

Музыка стала более значима для большинства россиян старше 18 лет — такие данные приводит исследовательская компания Mediascope. Психологи связывают это с механизмами адаптации в условиях роста неопределённости.

Опрос проводили с 14 марта по 3 апреля 2022 года. Респондентов спрашивали, как часто они слушали радио за прошедшую неделю. Выяснилось, что 87%* жителей Москвы старше 12 лет продолжают слушать радио столько же времени, как и раньше, либо больше. На вопрос, с какой целью включали радио, 80% опрошенных говорили, что оно поднимает им настроение. Для 61% радио остаётся комфортным фоном для жизни.

«В кризисной ситуации человеческая психика испытывает перегрузку из-за того, что планируемые ожидания не оправдываются. И именно музыка в такие моменты становится мощным психотерапевтическим средством», — объяснила кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС Кристина Иваненко.

Данные практических исследований говорят, что при прослушивании музыки активируется зона прилежащего ядра головного мозга. Именно эта область была активной, когда испытуемым давали прослушать разные композиции, отслеживая при этом работу мозга с помощью МРТ. Как рассказала Кристина Иваненко, обычно зона прилежащего ядра головного мозга возбуждается в момент, когда у человека оправдываются его ожидания.

«На эмоциональное состояние воздействует не только живая музыка, но и запись, не только классика, но и современные форматы. Но важно помнить o том, что музыка может не только поднять эмоциональный фон, но и уронить его. Например, исландский фолк-рок точно не поможет справиться с унынием в тяжёлые времена. К составлению своего плейлиста, как и к выбору музыкальных радиостанций, стоит подходить внимательно», — сказала доцент.

Чтобы восстановить стабильный эмоциональный фон после выгорания или сильного потрясения, нужно, в первую очередь, выйти из кризисного состояния, а во вторую — адаптироваться к новым условиям жизни. И то, и другое помогает сделать музыка. Причём она становится «островком стабильности» не только в минуты отдыха, но и во время практической деятельности.

«Слушая музыку, наш мозг каждую секунду ждёт — „что же будет дальше, что дальше“. Мы не осознаём этого фонового ожидания, но для получения удовольствия это и не нужно. В дело вступает дофамин — нейромедиатор положительного подкрепления. Каждую долю секунды мы получаем удовольствие от того, что наши ожидания оправдываются», — пояснила Кристина Иваненко.

Люди, слушающие музыкальное радио, имеют более стабильный эмоциональный фон, а потому способны мыслить позитивно и конструктивно. А значит, остаются привлекательной целевой аудиторией для любого рекламодателя.

Послушать радио онлайн можно на сайте fmprod.ru или поймать волну по своему вкусу на радиоприёмнике.

*Mediascope, метод опроса: онлайн-анкетирование, Москва, ЦА 12+, 14.03.2022-03.04.2022, среди слушателей радио за неделю, % от слушателей.