«Ленфильм» заявил о невозможности импортозамещения в съёмках кино

Импортозамещение в сфере производства кино невозможно в связи с полным отсутствием российского оборудования соответствующей специализации. Об этом говорится в отчёте компании «Ленфильм» за 2021 год, сообщает РБК.

Так, поэтапная замена иностранного оборудования российским — одно из поручений президента страны Владимира Путина и правительства руководству АО «Киностудия „Ленфильм“». При этом отечественная продукция должна быть равна по технических характеристикам и потребительским свойствам. Однако в документе говорится, что «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования», а потому спроса с их стороны нет. Руководитель компании Фёдор Щербаков подчеркнул, что студия регулярно проверяет рынок на наличие российских аналогов техники, однако их пока не появилось.

Кроме того, опрошенные изданием представители рынка заявили, что сейчас процесс съёмок полностью основан на зарубежной технике. В неё входят камеры, освещение, штативы, хромакеи, мегафоны для общения, микрофоны и другое. Причём полностью зарубежным является и программное обеспечение.