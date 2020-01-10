Леонардо Ди Каприо спас человека, выпавшего за борт корабля в Карибском море

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо принял участие в спасении человека в Карибском море. Пострадавший провел в воде около 11 часов, пишет Daily Mail.

30 декабря 2019 года Ди Каприо вместе со своей возлюбленной отправились на яхте к острову Сен-Бартелеми. В этот момент капитан судна получил сигнал о том, что за борт круизного лайнера выпал 24-летний гражданин Франции.

Актер согласился изменить установленный маршрут для спасения утопающего. Их яхта стала единственной, что пришла на помощь. Капитан оценил шансы туриста на спасение как "один на миллиард".

Информации о состоянии французского туриста нет.