Леонид Агутин рассказал о последней встрече с Градским перед его смертью

Певец Леонид Агутин рассказал о том, что Александр Градский незадолго до своей смерти уже чувствовал себя плохо, но не хотел заниматься здоровьем. Слова Агутина передают "Известия".

Исполнитель рассказал, что в последнее время Градский стал хвалить всех окружающих и никого не ругал. Агутин отметил, что композитор всегда советовался с окружающими и старался узнать их мнение.

Певец добавил, что никто не мог убедить Градского в том, что ему нужно взять паузу в работе, отдохнуть и заняться своим здоровьем.

Ранее о том, что Александр Градский не хотел уходить из "Голоса", несмотря на плохое самочувствие, говорил его знакомый Андрей Караулов.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Перед этим артист был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Также отмечается, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесённого в сентябре коронавируса. Певец почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.