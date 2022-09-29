Лепс посетит 30 сентября на концерт-митинг в Барнауле

Певец Григорий Лепс посетит 30 сентября концерт «#МыВместе» в поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Барнауле. Об этом сообщает региональное Министерство культуры.

В мероприятии примут участие алтайские группы «Фогель и Ко» и «Провинция».

«Барнаульцев приглашают принять участие в митинге-концерте, поддержать людей, которые отстояли свою историческую принадлежность, поддержать участников специальной военной операции, в эти дни защищающих безопасность России», — сообщили в пресс-службе министерства.

Мероприятие начнётся в 14:00 на площади Сахарова.

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Напомним, что из-за мероприятия с 29 по 30 сентября будет перекрыт Социалистический проспект.