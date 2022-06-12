Лети отсюда. Ученый рассказала, как долго барнаульцам придется терпеть вездесущий тополиный пух

Тополиный пух, который заполонил все общественные места в Барнауле, будет мучить жителей города не меньше недели. Об этом amic.ru рассказала завкафедрой экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ, доктор биологических наук Галина Соколова. Окончательно же мы вздохнём полной грудью (особенно аллергики) через две недели.

Пускай летит ещё недельку

К такому обильному цветению тополей в Барнауле в этом году привела жаркая погода, уточнила Соколова.

«Дело в том, что здесь всё зависит от температуры окружающей среды. Стояла сильная жара, поэтому почки достаточно быстро распустились и тополя теперь пылят», — объяснила ученый.

Эколог полагает, что уже через неделю многие тополя отцветут и пуха станет значительно меньше. Но моментально он не исчезнет: в разных районах города почки распускаются в разное время, а потом пух «атакует» краевую столицу неравномерно. Совсем пуховые «сугробы» исчезнут в Барнауле в течение ближайших двух недель.

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Меняют пол и пылят дальше

Соколова также подчеркнула, что люди ничего поделать с проблемой тополей не могут. Случится «пухопад» или нет, зависит исключительно от погоды.

«Единственный вариант — не засаживать всё тополями», — иронично добавила эксперт.

Ученый также отметила, что пылят исключительно женские особи тополей. Но сажать вместо них мужские — не вариант, поскольку эти деревья могут менять половую принадлежность.

«Тополя — такие растения, которые при обрезке меняют свой пол. А у нас в городе их регулярно обрезают. Поэтому даже если они и были у нас мужского пола, в результате обрезки они поменяли его и теперь тоже пылят. Это помогает растению сохраниться как виду и размножаться дальше», — объяснила Галина Соколова.

Тополиный пух — безусловно, красивое природное явление. Пушинки летают по городу, словно первый снег в безветренную погоду. Но вместе с «пухопадом» появляется немало проблем. Пух летит горожанам в лицо, набивается в открытые окна квартир и машин, а также собирается в «сугробы» на улицах. Скопления тополиного пуха любят поджигать плохо воспитанные дети, из-за чего существует риск возникновения пожара.

В конце концов, тополиный пух мешает жить аллергикам. Недавно главврач Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский рассказал «КП на Алтае», что из-за погодных аномалий в мае регион получил всплеск аллергических заболеваний. В качестве одного из факторов медик назвал тополиный пух.