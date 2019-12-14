Лев Лещенко матюгнулся и зачитал рэп в первом выпуске YouTube-шоу Максима Галкина

Лев Лещенко и солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный стали первыми гостями YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Они слушали треки современных исполнителей и делились своим мнением по поводу услышанного. Кроме того, в перебивках гости рассуждали на тему сексизма и обсуждали половых партнеров.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко открылся для зрителя с неожиданной стороны. Он свободно говорил на темы, которые обычно не поднимают люди старшего поколения, прочел Маяковского в стиле рэп и матюгнулся. Последнее вызвало фурор у зрителей.

В комментариях пользователи восхищались артистом: "Какой интеллигентный человек Лев Валерьянович! Шагает в ногу со временем. Любо глянуть. Крутой выпуск", "Лев Валерьянович, уважение вам и вашему творчеству", "Респект, Лещенко. Смотришь и радуешься за деда, он реально в теме".

Сам артист ожидал, что этот эпизод на финальном монтаже вырежут, но не огорчился из-за того, что этого не произошло.

"Я, правда, думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела "птичка", ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров", – отметил Лещенко в разговоре с порталом NationNews.