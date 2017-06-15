Лев с человечьими зубами: в Курске отреставрировали фасад картинной галереи

Во время реставрации картинной галереи им. Дейнеки в Курске барельеф льва заменили на барельеф какого-то чудовища с новыми человеческими зубами.

К счастью, заменили лишь один барельеф. До остальных гипсовых хищников руки реставраторов не дотянулись, и они остались в прежнем обличье.

Фото "лепнины" было размещено в сети, на что пользователи мгновенно ответили народным творчеством.