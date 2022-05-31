Либерал-демократы потребовали сделать безопасной главную барнаульскую аллею

Барнаульские активисты ЛДПР выступили с критикой организации дорожного движения на проспекте Ленина. Дело в том, что аллея в центре города от площади Октября до Речного вокзала прерывается перекрёстками. По существующей разметке через каждые 100 м нужно останавливаться и пересекать П-образные перекрестки. Но люди такой крюк делать не хотят, это действительно неудобно, поэтому ежедневно сотни горожан вынуждены нарушать ПДД, отмечают партийцы.

Аллея пешеходная, вечерами по ней гуляет много людей, в том числе дети, приглянулась она и велосипедистам. В итоге все переходят прямо по перекрёстку, где пешеходного перехода нет. Это опасно, потому что автомобилисты не хотят уступать дорогу. Зачем нужен бульвар, по которому нельзя нормально гулять? Барнаульские либерал-демократы решили привлечь внимание чиновников к данной проблеме. Активисты городского отделения ЛДПР Анна Юферева и Анастасия Метла вышли на опасный перекрёсток и провели необычную акцию. В том месте, где горожане не по правилам пересекают П-образный перекрёсток, выставили «чиновника», который закрыл глаза на реально существующую проблему.

В центре Барнаула мог бы появиться хороший пешеходный непрерывный маршрут, соединяющий площадь Октября с Речным вокзалом. Но вместо этого чиновники закрывают глаза на опасную организацию дорожного движения и игнорируют создание комфортного пространства для пешеходов и велосипедистов по центральным улицам города, считают либерал-демократы. П-образные переходы лишь провоцируют людей нарушать правила и рисковать жизнью.

ЛДПР предлагает сделать аллею непрерывной и вместо П-образных перекрёстков установить пешеходные переходы на каждом отрезке, чтобы горожане напрямую могли спокойно переходить дорогу.