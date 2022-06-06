Лицо чесалось и опухало. Жительница Новосибирска прошла процедуру омоложения и получила отек Квинке

Жительница Новосибирска после «уколов красоты» получила отек Квинке и непроходящие следы от инъекций. Сейчас она подозревает косметолога в использовании нелицензированной продукции. Подробности истории сообщает КП-Новосибирск.

39-летняя Валентина (имя изменено) решила на майских выходных сделать мезотерапию (микроинъекции специальным препаратом в каждый сантиметр кожи лица, после чего она приобретает более здоровый и ухоженный вид — прим. ред) и по совету подруги обратилась к косметологу, которая «ценник не гнет».

По словам женщины еще во время процедуры она ощутила, что у нее отекает правый глаз. На жалобу косметолог ответила, что просто ввела ей чуть больше препарата, но страшного ничего в этом нет.

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Также косметолог предупредила, что папулы после уколов подержатся 2-3 дня, а потом сойдут бесследно.

Однако на следующий день ситуация ухудшилась. Папулы (следы от уколов) стали расти и чесаться. Валентина вновь обратилась к косметологу, но та помочь не смогла. Лицо чесалось и опухало.

Тогда Валентина пошла к дерматологу. Врач диагностировал «отек Квинке» — острая аллергическая реакция. Лечение было долгим: неделю пришлось ходить на капельницы. А следы от уколов остались до сих пор.

Косметолог же в ответ на жалобы клиентки ответила, что это ее индивидуальная реакция.

Валентина говорит, что попросила у косметолога показать лицензию на препарат и сертификат, но вместо этого получила «какую-то бумажку, где написано, что это какое-то косметическое средство».

Врачи посмотрев бумажку, сказали Валентине, что это «даже не инъекция».

Женщине удалось вернуть деньги за процедуру, но она все равно обратилась в фонд «Черный шприц», так как подозревает, косметолог использует нелицензированные препараты. Если это подтвердиться, сибирячка намерена обратиться в суд.