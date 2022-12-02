Депутат Госдумы Прусакова призвала снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Фракция КПРФ в АКЗС подготовила законопроект о снижении муниципального фильтра при выдвижении кандидата в губернаторы до 5%. Об этом в своём Telegram-канале рассказала депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова.

Она отметила, что законопроект внесут на рассмотрение в краевой парламент уже на ближайшей сессии.

«Хотя, по нашему мнению, этот фильтр вообще необходимо отменять, а то, получается, кандидата в президенты выдвигать парламентские партии могут, а губернатора — только с согласия районных, сельских и региональных депутатов», — подчеркнула она.

Прусакова отдельно отметила, что в Алтайском крае один из самых высоких фильтров в стране — 7%. По её словам, никто, кроме правящей партии «Единая Россия», не в силах его преодолеть.