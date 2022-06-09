Лионель Месси снялся в популярном сериале

Известный аргентинский футболист, нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси попробовал себя в новой сфере. Игрок принял участие в съёмках популярного сериала.

Как сообщает Marca, Месси снялся в эпизодической роли в аргентинском сериале «Защитники». Пока неизвестно, какую именно роль сыграл футболист, однако сообщается, что увидеть его на экранах зрители смогут в 2023 году.

Сериал «Защитники» рассказывает историю о трёх футбольных агентах, которые объединились, для того чтобы спасти свой умирающий бизнес.

Агентство, которым руководят главные герои, занимается не только финансовыми вопросами, но и решает другие проблемы игроков.