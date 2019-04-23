Лишь 74,2% алтайских парней оказались годными к службе в армии

74,2% призывников из Алтайского края оказались годными к службе в армии по итогам 2018 года. Об этом на заседании Общественной палаты Алтайского края сообщил главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов.

"Показатель годности к воинской службе у нас составляет 74,2%. Это самый низкий показатель в Сибирском Федеральном округе. Удалось снизить показатель возврата из вооруженных сил: в 2018 году всего двух призывников вернули (в 2017 году – 4 человека). То есть комиссии и педиатры работают в этом плане", – рассказал он, уточнив, что по сравнению с 2017 годом количество годных к армии алтайских парней сократилось на 0,3%.

По словам эксперта, показатель годности к воинской службе – один из важнейших критериев, определяющих здоровье мальчиков-подростков. Константин Смирнов назвал самые распространенные среди 15-17-летних подростков болезни: это заболевания органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем.

Ранее начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов сообщил Amic.ru, что в весеннюю призывную кампанию 2019 года ряды вооруженных сил России пополнят 2500 призывников из Алтайского края. Альтернативную службу, как правило, выбирают порядка 10 человек. В основном это баптисты и пацифисты. Они проходят альтернативную службу, работая санитарами в психиатрической больнице и в домах-интернатах.